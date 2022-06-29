الألعاب المتوسطية.. نفاذ 40 ألف تذكرة لمباراة الجزائر أمام فرنسا

نفذت بصفة رسمية تذاكر مواجهة المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 18 سنة أمام نظيره الفرنسي.

والمُقررة غدا الخميس بداية من الساعة 20:00 بملعب أحمد زبانة بوهران لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدورة كرة القدم.

وخصصت اللجنة المُنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 40 ألف تذكرة إلكترونية نفذت بسرعة البرق.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز غدا أمام الديكة من أجل بلوغ المربع الذهبي للمنافسة.