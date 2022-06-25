إعــــلانات
الرياضة

الألعاب المتوسطية.. هذا هو برنامج مباريات الجولة الأولى لمنافسة كرة القدم

بقلم فيصل زيان بوزيان
الألعاب المتوسطية.. هذا هو برنامج مباريات الجولة الأولى لمنافسة كرة القدم
  • 1750
  • 0

تنطلق غدا الأحد، مباريات الجولة الأولى لكرة القدم الخاصة، بمنافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، بمجموعتين.

وحسب ماورد، عبر الصفحة الرسمية للجنة المنظمة للألعاب المتوسطية، عبر الفايسبوك، فإن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الإسباني بملعب سيق على الساعة 17.00.

وفي المقابلة الثانية للمجموعة الأولى، سيتواجه المنتخبان الفرنسي والمغربي على الساعة 20.00 بملعب سيق.

أما برسم المجموعة الثانية، سيتواجه المنتخبان الإيطالي و البرتغالي على الساعة 20.00 بملعب أحمد زبانة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الثانية، سيتواجه المنتخب التركي ضد نظيره اليوناني بملعب مرسى الحجاج على الساعة 20.00.

Peut être une image de ‎une personne ou plus et ‎texte qui dit ’‎#JMORAN2022 وهران# في القلب برنامج يومجوان كرة القدم المكان الفرق ملعب سيق الساعة إسبانيا الجزائر 17:00 ملعب أحمد زبانة فرنسا المغرب 20:00 ملعب مرصى الحجاج إطاليا البرتغال 20:00 اليونان تركيا/ 20:00 @cojm2022 fO”O www.oran2022.dz COJM وهران ထ مထوهران 2022 oran‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/CJZT2
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر