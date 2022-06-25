الألعاب المتوسطية.. هذا هو برنامج مباريات الجولة الأولى لمنافسة كرة القدم

تنطلق غدا الأحد، مباريات الجولة الأولى لكرة القدم الخاصة، بمنافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، بمجموعتين.

وحسب ماورد، عبر الصفحة الرسمية للجنة المنظمة للألعاب المتوسطية، عبر الفايسبوك، فإن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الإسباني بملعب سيق على الساعة 17.00.

وفي المقابلة الثانية للمجموعة الأولى، سيتواجه المنتخبان الفرنسي والمغربي على الساعة 20.00 بملعب سيق.

أما برسم المجموعة الثانية، سيتواجه المنتخبان الإيطالي و البرتغالي على الساعة 20.00 بملعب أحمد زبانة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الثانية، سيتواجه المنتخب التركي ضد نظيره اليوناني بملعب مرسى الحجاج على الساعة 20.00.