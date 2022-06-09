الألعاب المتوسطية 2022.. إيمان خليف تحظى بشرف حمل علم الوفد الجزائري

أختيرت بطلة العالم للملاكمة، إيمان خليف، لحمل علم الوفد الجزائري، في حفل افتتاح الطبقة الـ19 لألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

وحسب الإذاعة الوطنية، اختارت اللجنة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، لحمل العلم الجزائري، فيما سيتم تعيين حامل آخر للعلم الوطني لاحقا.

كما يأتي هذا، تكريما للملاكمة الجزائرية، نظير انجازها في المونديال الأخير للملاكمة، أين بتركيا، أين توجت نائبة لبطلة العالم.

يذكر أن إيمان خليف، حلت في المركز الخامس، خلال مشاركتها في أولمبياد 2020، بطوكيو اليابانية.