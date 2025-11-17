الألعاب الأولمبية للصم – طوكيو 2025.. بوعيدل وسعدي يمنحان الجزائر ميداليتين فضيتين

أهدى الجيدو الجزائري ميداليتين فضيتين خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للصُمّ الجارية بـ طوكيو، عبر كلٍّ من الرياضي عبد الرحمان بوعيدل، والرياضية بشرى بليندة سعدي.

ونجح البطل عبد الرحمان بوعيدل، في انتزاع الميدالية الفضية في وزن 66 كلغ، بعد مشوار قوي قدّمه، وسط مشاركة عالمية عالية المستوى، ليمنح الجزائر إحدى أبرز نتائجها في منافسات الجودو.

ومن جهتها، تألقت الرياضية بشرى بليندة سعدي، في وزن أقل من 78 كلغ سيدات، وتمكنت من الصعود إلى منصة التتويج بعد أداء مميز. محققةً بدورها الميدالية الفضية ومضيفة إنجازا جديدا للجيدو الجزائري في هذه الدورة.

وتعَدُّ هذه النتائج دليلاً على التطور المستمر الذي تعرفه الرياضات النوعية في الجزائر. وعلى الجهود المبذولة من قبل الاتحادية الوطنية للجيدو للتحضير والمشاركة في أكبر المواعيد الدولية.