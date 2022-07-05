الألعاب المتوسطية.. تعرف على الإجراءات التنظيمية الخاصة بحفل الاختتام

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، الإجراءات التنظيمية الخاصة بحفل اختتام ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

حيث سيكون الدخول إلى المركب الرياضي ميلود هدفي بداية من الساعة 11:00 وفق البيان الصحفي للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما أضاف البيان أن الدخول إلى حفل الإختتام مشروط باستظهار التذكرة الإلكترونية المعتمدة من قبل اللجنة المُنظمة.

قبل أن يختم البيان بأن من لا يملك تذكرة يُمنع منعا باتا من الولوج إلى الملعب.