الألمانية المختفية سافرت للزواج وهذه تفاصيل العثور عليها

تمكنت مصالح الدرك الوطني من العثور على الألمانية المختفية منذ قدومها إلى الجزائر يوم اللاحد الماضي.

حيث وتبعا لمعلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخضرة اليوم الأربعاء،

مفادها قدوم رعية أجنبية من جنس أنثى إلى دوار أولاد الباهي بلدية خضرة، ليتم على الفور تشكيل دورية والتنقل إلى الدوار السالف الذكر من أجل التقصي عن حقيقية المعلومة،

وبعد الإستفسار مع بعض المواطنين، تلقى أفراد الدورية مكالمة مفادها أنه تقدم أمامهم المسمى ب.العربي من أجل التبليغ عن تواجد إمرأة من جنسية ألمانية يتعلق الأمر بالمسماة دانيلا بوشنير، المولودة بتاريخ 12/03/1979 في ألمانيا ابنة القاطنة بدولة ألمانيا، صماء ولا تتكلم، المعنية بصدد الإقامة عندهم قصد عقد قرانها مع هذا الأخير، مدة الإقامة ستكون إلى غاية 06 أفريل 2018 .

من أجل معرفة أسباب الزيارة التي قامت بها الرعية الألمانية إلى منزل المعني تبين بأن الرعية الألمانية تربطها علاقة منذ حوالي ستة أشهر مع المسمى مقدم عبد القادر،

وهذا عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إلى أن تتطورت العلاقة بينهما وصلت إلى الإتفاق على عقد القران بينهما،

وبتاريخ 18/03/2018 بحدود الساعة السادسة مساءا قدمت الرعية الألمانية إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة،

أين تم إستقبالها من طرفه رفقة والده وتم إصطحابها رفقتهما إلى بلدية خضرة ولاية مستغانم،

وبتاريخ 19/03/2018 تم عقد القيران العرفي (قراءة الفاتحة) بين الطرفين (الرعية الألمانية والمسمى مقدم عبد القادر)، في منزل هذا الأخير، بحضور إمام المسجد وبعض الأهل والأقارب.