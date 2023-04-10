الألماني روديغر: “الصيام ليس مشكلة بالنسبة لي”

كشف الدولي الألماني ونجم ريال مدريد الاسباني، أنطونيو روديغر، بأن الصيام في شهر رمضان لا يؤثر عليه تماما، على اعتبار أنه اعتاد على هذا الأمر.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الاثنين. أصر روديغر، على أن يسمح للطاقم الذي قام بالتصوير معه. على أن يتناولوا الطعام والشراب كما يحلو لهم. بالرغم من رغبتهم في عدم إظهار ذلك أمامه احتراما لمشاعره.

ونقلت الصحيفة الشهيرة. تصريحات لنجم تشيلسي الانجليزي السابق، قال فيها: “اهدأوا، كل شيء على ما يرام”.

وخلال المقابلة، تحدث روديغر عن الصيام، وعما إذا كان يؤثر على اللاعبين في المباريات، وقال: “ليس أنا، لأنني معتاد على ذلك، أنا لا آكل أو أشرب أي شيء نهارًا، لأنني ملتزم بشكل كامل”.

كما أضاف ذات المتحدث: “الأمر ليس سهلا، لكنك تتدرب، وتدرس الأمر في رأسك ثم تقرر القيام به، العقلية أحد الأسلحة الرئيسية التي أمتلكها، وفي النهاية الالتزام بصيام شهر رمضان ليس مشكلة بالنسبة لي”.