الألماني هانز فليك مدربا جديدا لنادي برشلونة

رسّم المدرب الألماني هانز فليك، التحاقه بنادي برشلونة الإسباني، للاشراف على العارضة الفنية للفريق.

ورحبّت إدارة نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، عبر السحاب الرسمي للفريق على منصة “X”، بالتحاق هانز فليك، رسميا بالفريق.

كما كشفت تقارير صُحفية، بأن التقني الألماني، أمضى على عقد يربطه بالعملاق الإسباني، إلى غاية جوان 2026.

It’s our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024