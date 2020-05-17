الألمان يرفعون القبعة لـ “بن سبعيني”

أشادت جماهير “بروسيا مونشنغلادباخ” بالنجم الجزائري “رامي بن سبعيني” الذي قدم مباراة كبيرة أمام “اينتراخت فرانكفورت” أمس السبت.

وكان “رامي” قد دشن استئناف “البوندسليغا” بتمريرة حاسمة وهدف من ركلة جزاء لفريقه في المباراة التي انتهت 3-1.

وبغض النظر عن كونه نجم المباراة الأول، الألمان رفعوا القبعة لـ “بن سبعيني” الذي يقدم كرة قدم جميلة.

فاللاعب الجزائري بات أكثر اللاعبين انضباطا داخل أرضية الميدان، وراح البعض يصنفه كأحد أفضل اللاعبين في أوروبا في مركزه.

كما أن نزعته الهجومية أصبحت واضحة تماما، فهو يقدم الإضافة في الهجوم كما أنه صمام الآمان في الخط الخلفي.