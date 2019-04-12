“الألمان” يشيدون بـ “بلفوضيل”

أشادت صحيفة “بيلد” الألمانية بالنجم الجزائري “إسحاق بلفوضيل” الذي يصنع الحدث مع فريقه “هوفينهايم”.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أن “بلفوضيل” هو المهاجم الذي كان ينقص كتيبة “ناغليسمان” بالرغم من الانتقادات التي طالته في بداية الموسم.

فكان الجميع يتساءل عن إمكانية نجاح المهاجم الجزائري في نادي “هوفينهايم” وهو الذي لم يتألق مع “فيردر بريمن”.

لكن “بلفوضيل” رد بطريقته الخاصة وهو ما أعجب مدرب الفريق، حيث بات قطعة أساسية في تشكيلة “هوفينهايم”.

ومع تألق الهداف الجزائري بات نادي “هوفينهايم” ينافس على المشاركة في منافسة أوروبية الموسم المقبل.