الألمان يُشيدون بـ “بلفوضيل” !

ونشر الحساب الرسمي للدور الألماني عبر “التويتر”: “بلفوضيل في آخر 4 مباريات.. ثنائية، هاتريك، لم يسجل، ثنائية”.

وهذا ما يعني أن النجم الجزائري سجل 7 أهداف في 4 مباريات بمعدل 1.75 هدف في كل مباراة.

في حين وصل بلفوضيل لهدفه الـ 15 مع “هوفينهايم” في الدوري الألماني محتلا المركز الخامس في ترتيب الهدافين.

حيث يتصدر القائمة: “ليفاندوفسكي” بـ 21 هدف ويليه “يوفيتش” بـ 17 هدف، في حين يحتلم المركز الثالث والرابع كل من “ألكاسير” و”كراماريتش” بـ 16 هدف.

Hoffenheim's deadly duo are on the climb 🔵 pic.twitter.com/QeAnMoeSRT

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 20, 2019