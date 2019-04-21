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الألمان يُشيدون بـ “بلفوضيل” !

الرياضة
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الألمان يُشيدون بـ “بلفوضيل” !
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا” بالنجم الجزائري “إسحاق بلفوضيل” الذي سجل مرة أخرى أمام “شالك” أمس السبت.

ونشر الحساب الرسمي للدور الألماني عبر “التويتر”: “بلفوضيل في آخر 4 مباريات.. ثنائية، هاتريك، لم يسجل، ثنائية”.

وهذا ما يعني أن النجم الجزائري سجل 7 أهداف في 4 مباريات بمعدل 1.75 هدف في كل مباراة.

في حين وصل بلفوضيل لهدفه الـ 15 مع “هوفينهايم” في الدوري الألماني محتلا المركز الخامس في ترتيب الهدافين.

حيث يتصدر القائمة: “ليفاندوفسكي” بـ 21 هدف ويليه “يوفيتش” بـ 17 هدف، في حين يحتلم المركز الثالث والرابع كل من “ألكاسير” و”كراماريتش” بـ 16 هدف.


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