الأمانة العامة المقدسة: “22 فرقة مختصة لمكافحة صرصار الليل بساحات الحرم”

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن حالة استنفار قصوى بمكة المكرمة، لمكافحة أسراب الحشرات التي غزت الساحات المحيطة بالحرم المكي.

وقالت الأمانة في بيان لها، إن هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء، “الجداجد” أو صرار الليل، وهي من الحشرات المهاجرة.

وخصصت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة 22 فرقة مكونة من 134 فرد و11 جهاز مكافحة، حيث تم التركيز على مواقع التوالد وتكاثر هذه الحشرة.

وتسعى الفرق المختصة في المكافحة لمحاصرة هذه الحشرات على مستوى، غرف تفتيش الصرف الصحي، ومناهل مياه الصرف المكشوفةحول ساحات الحرم.

فضلا عن دورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية، حيث يتم التنسيق بين رئاسة الحرم المكي والمدني، بهدف السرعة في القضاء على هذه الحشرات.