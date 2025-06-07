الأمريكية كوكو غوف تتوج بلقب رولان غاروس للتنس

حققت الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثانية عالميا، اليوم السبت، لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس” ثاني بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى للمرة الأولى في تاريخها.

وفازت كوكوغوف على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة بعد ساعتين و40 دقيقة.

فيما حققت غوف لقبها الثاني في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى بعد لقب أمريكا المفتوحة في 2023 عندما هزمت سبالينكا في النهائي كذلك.ذ