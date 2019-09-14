الأمطار الأخيرة تتسبب في الإضرار بـ23 منزلا بالقصبة

أحصت المصالح التقنية لبلدية القصبة بالجزائر العاصمة، تضرر 23 منزلا قديما، بعدما غمرتهم مياه الأمطار الغزيرة، التي سقطت بالعاصمة الخميس.

وحسب ما نقله موقع الإذاعة الجزائرية، عن رئيس بلدية القصبة، عمر زطيلي، اليوم السبت، تضررت 23 “دويرة”، تضم 99 عائلة.

وتقع الدويرات المتضررة من الأمطار، في كل من شوارع، نفيسة وعرباجي وحوانت سيدي عبد الله، وسيدي محمد شريف، ورابح رياح وأحمد علام.

وأكد ذات المتحدث، أن اللجنة الخاصة التي يترأسها شخصيا، تعكف منذ الخميس الماضي على معاينة البنايات في القصبة.

وتابع عمر زطيلي، أن امكانيات البلدية محدودة، وأنها لا تملك مراكز عبور ولا حصصا سكنية لمثل هذه الظروف.

وأضاف رئيس البلدية، أن مصالح ولاية الجزائر برمجت عملية ترحيل نهاية الأسبوع الجاري، ضمن عملية 25 للترحيل وإعادة الإسكان.