الأمطار الغزيرة تتسبب في ارتفاع منسوب المياه وشل حركة المرور بالولايات الغربية

تدخلت مصالح الحماية المدنية على إثر التساقط الغزير للأمطار على الولايات الغربية من أجل القيام بعدة عمليات لإمتصاص مياه الأمطار المتسربة لعدة سكنات، وكذا جراء تراكم مياه الأمطار عبر مختلف محاور الطرقات.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت بولاية غليزان من أجل تراكم مياه الأمطار على مستوى الطريق السيار شرق غرب على مسافة حوالي 100 م مما أدى إلى انقطاع حركة المرور.

بالإضافة إلى بلدية الحمادنة، أين تسربت مياه الأمطار لداخل 10 منازل بدون تسجيل خسائر مادية وبشرية.

أما ببلدية جديوية فقد تسربت مياه الأمطار لداخل 30 منزل بدون تسجيل خسائر مادية وبشرية، وفي

بلدية يلل تسرب مياه الأمطار داخل بعض المنازل.

وأضاف البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت بولاية مستغانم، على مستوى بلدية بوقيراط بلدية حسيان ووسط مدينة مستغانم أين تم تسجيل تسرب مياه الأمطار داخل بعض المنازل دون تسجيل أي خسائر مادية وبشرية.

وبولاية وهران بلدية عين الترك تراكم مياه الأمطار مع تسربها داخل بعض البنايات الفوضوية دون تسجيل اي خسائر مادية وبشرية.