الأمطار الغزيرة.. هذه الطرقات مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

كشف مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، عن الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة. كما أشار المركز في منشور بصفة فايسبوك “طريقي”، إلى أن طرق مقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

والطريق مغلق بالطريق السريع الرابط بين مدينتي بوسماعيل والدواودة بالضبط على مستوى سكنات عدل بلدية فوكة في كلا الاتجاهين، بسبب ارتفاع منسوب مياه.

في حين، شهد الطريق الولائي رقم 3 في شطره الرابط بين بلديتي شلغوم العيد وتلاغمة ارتفاع منسوب المياه.

كما شهدت ولاية أم البواقي، ارتفاع منسوب المياه، طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ولاية أم البواقي وعين فكرون. بالمكان المسمى توزلين. وطريق مغلق بالطريق الوطني رقم 88 في شطره الرابط بين بلديتي مسكيانة والضلعة.

وحذر الدرك الوطني، مستعملي الطريق الاجتنابي بابا حسن أولاد فايت، من ارتفاع منسوب المياه في جسر اولاد فايت. ناصحا مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر المياه.