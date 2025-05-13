الأمطار الغزيرة والرياح القوية.. الحماية المدنية تُحذر!

حذّرت مصالح الحماية المدنية، المواطنين، تبعا للنشرة الجوية الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، والمتعلقة بتساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية.

وأوصت مصالح الحماية المدنية، بالرفع من درجة اليقظة والحذر وخاصة الالتزام بالسياقة الآمنة في ظل التساقطات المطرية. والحذر من السرعة والمناورات الخطيرة.

كما دعت مستعملي الطرقات، بتجنب قطع الطرقات المغمورة بالمياه، وتجنب الاقتراب أو قطع الوديان. تحت أي ظرف كان سواءا راجلين أو بالمركبات.

وكذا تجنب الاحتماء تحت الجسور أو البقاء فوقها في حالة هيجان الوديان. وتوعية الأبناء المتمدرسين بعدم قطع أو الاقتراب من الوديان.