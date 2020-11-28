الأمطار تتسبب في خسائر بعدة ولايات

تسببت الأمطار المتهاطلة اليوم السبت في عدة حوادث عبر عدد من ولايات الوطن من دون تسجيل خسائر بشرية.

وسجلت مصالح الحماية المدنية في ولاية الجزائر سقوط حجارة من الطابق السادس على سيارة دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية الجزائر الوسطى.

ووقع إنجراف التربة بحوالى 1 متر بـ 16 شارع الينابيع الحي القصديري دون تسجيل خسائر بشرية على مستوى بلدية واد قريش.

في حين سجلت ذات المصالح سقوط حجارة من الطابق الثاني من عمارة بـ 6 شارع تازييت ببلدية باب الوادي.

الحادث خلف إصابة طفل بجروح تم إسعافه ومن حسن الحظ لم تكن خطيرة.

أما في ولاية مستغانم الأمطار تسببت في إنهيار شبه سقف لغرفتين بالطابق الثاني لعمارة خلف إصابة إمرأة بحالة صدمة ببلدية مستغانم

كما قام إعوان الحماية المدنية بإمتصاص مياه الامطار على مستوى مدخل 170 مسكن ببلدية واد الخير.

ولاية البويرة تم تسجيل إنهيار جدار منزل مبني بالطوب دون تسجيل خسائر بشرية.