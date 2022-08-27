الأمطار تتسبب في فياضانات بكل من تبسة وسوق اهراس

كشفت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت عن الحالة العامة الخاصة بالتقلبات الجوية التي شهدتها ولايتي سوق اهراس وتبسة.

وأوضحت ذات المصالح انه تم تسجيل في حدود الساعة 15سا و30د بولاية تبسة وذلك على مستوى بلدية بولحاف الدير ارتفاع منسوب مياه واد ( بولحاف الدير).

ما تسبب في حصر 5 سيارات بهم عائلات تم إخراجهم وهم بصحة جيدة

أما فيما يخص ولاية سوق اهراس.

شهدت بلديـة سوق اهراس إخراج سيارتين كانتا عالقتين نتيجة تجمع المياه في الطريق المسمى ” قنطرة سيبور” .

كما تم تسجيل عملية إخراج سيارة عالقة نتيجة تجمع المياه بمحور دوار امام المستشفى الجهوي لبلدية سوق اهراس.

وعلى إثر الإضطرابات التي الجوية التي عرفتها عدد من ولايات الوطن الحماية المدنية توصي كافة المواطنين بالحيطة والحذر.