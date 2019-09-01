الأمطار تجرف 17 خروفا وتغرق 13 منزلا وابتدائية بتبسة

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، بسبب سوء الأحوال الجوية بعد هطول الأمطار.

وقد تم وضع جهاز أمني عبر مختلف الطرق والطرق الرئيسية وإجراء دوريات مراقبة لجميع الاحياء.

وتم امتصاص المياه من 13 منزل بالونزة، بأحياء المذبح الميزابي وحي الطرابلسي، حيث بلغ منسوب المياه 60 الى 90 سم.

كما تم امتصاص مياه ابتدائية فرحي احمد بالحمامات، اين بلغ منسوب المياه 30 سم بفناء الابتدائية و03 اقسام ومكتبين.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، لإنقاذ قطيع غنم على مستوى دوار بئر الطويل بالشريعة.

وقد كان القطيع داخل زريبة على حافة واد غمرتها مياه الأمطار.

حيث تم تسجيل نفوق خروفين، وحسب تصريح صاحب المالك، فقد جرفت سيول الأمطار 17 خروف.