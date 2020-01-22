الأمطار تخرج التلاميذ وأوليائهم إلى الشارع ببوحنيفية في معسكر

أقدم العشرات من أولياء تلاميذ مدرسة دعلاش محمد الإبتدائية بقرية سيد احمد الدروني ببلدية بوحنيفية في ولاية معسكر خلال صبيحة اليوم على تنظيم وقفة إحتجاجية امتعاضا من ظروف التمدرس التي باتت تميزها الأوضاع السيئة للمؤسسة جراء الأمطار التي تسربت سيولها إلى حجرات التدريس.

وأفضى ذلك إلى عزوف التلاميذ عن مزاولة حصصهم التعليمية لكونهم يتعذر عليهم البقاء تحت سقف هش تبقى مخاطر انهياره قائمة.

أولياء التلاميذ إندفعوا غاضبين نحو قطع الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين ولايتي معسكر و سيدي بلعباس أمام حركة المرور كتصعيد للفت إنتباه المسؤولين المحليين لإجبارهم على الإنصياع لمطالبهم، وأجبروا أبنائهم على العدول عن الإلتحاق بمقاعدهم إلى حين القيام بإصلاح الأعطاب و ترميم التصدعات و التعجيل بإعادة تهيئة الكتامة.

مضيفين بأن مبنى المؤسسة لم يعد لائقا في شقيه التعليمي و الأمني بعد تنامي حالته التي يضاف إليها عوامل بشرية كالتسيب و الإهمال.

واستهجنوا أسباب تحييد مدرسة دعلاش محمد عن مشاريع التهيئة، خاصة بعد تخصيص غلاف مالي للعديد من المؤسسات التربوية بهدف إعادة الإعتبار لها من طرف السلطات الولائية .