الأمطار تعري “بريكولاج” المشاريع السكنية .. وتكشف غش المسؤولين

تداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من أحياء سكنات “عدل” في العاصمة. على غرار مواقع 3000 بابا احسن والدويرة واولاد فايت الجديدة والتي خسائر كبيرة بعد الأمطار.

وتظهر في الصور حجم الكارثة، أين شهد الحي انهيار الأسوار، إضافة إلى انشقاق الزفت وانجرافه إلى الطوابق الأرضية من البنايات بسبب الأمطار. كما شهد حي 3546 مسكن في الدويرة، ارتفاع منسوب المياه عند مدخل الحي ما أدى إلى صعوبة دخول السكان والتحاقهم بمنازلهم. ومن جهته، عرف موقع عدل اولاد فايت، ارتفاع في المياه هو الآخر، حيث وصلت المياه إلى الطوابق الأرضية.

كما أثارت الصور، استياء قاطني سكنات عدل، الذين عبّروا عن استيائهم من سياسة “البريكولاج” التي فضحتها الأمطار المتساقطة. وأضاف السكان في تعليقاتهم أن بعد سنوات من الانتظار يتفاجؤون في الأخير بأشغال لا يمكن القول عنها إلا “ليكيداسيون”.

ووصف من جهتهم، رواد الفضاء الأزرق، ما آلت إليه أحياء عدل التي تم توزيعها وتسليمها مؤخرا لأصحابها بعد 9 بالكارثة. كما أضافوا أن أشغال انجاز الـ vrd لهذه السكنات ظهرت عيوبها بعد الكمية المعتبرة من الأمطار التي شهدتها العاصمة مؤخرا.

كما كتب أحد المعلقين “خدمة كور و اعطي لعور”، وآخر ” تزيد شوية شتاء تولي دير مليار، وتلقى روحك ساكن على ضفاف الأنهار”. وعلق آخر “ربي وكيلهم إن شاء الله يخلصوها”.

وتسببت الأمطار التي عرفتها العاصمة، مؤخرا، في خسائر بشرية ومادية كبيرة بعديد أحياء الولاية، خاصة منها الشعبية. حيث شهد حي “سانتوجان” في بولوغين مأساة، بعد وفاة 3 أشخاص واصابة طفل إثر انهيار منزلهم العائلي.

فيما إنهار ليلة أمس جزء من مبنى مكون من 4 طوابق ببلدية محمد بلوزداد بالجزائر العاصمة. كما شهد المبنى إنهيار جزء منه شهر جوان الماضي، ومن المحتمل أن ينهار كاملا بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.

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