الأمطار تغرق الطرقات وتشل الحركة

أفادت، مصالح الدرك الوطني لأمن الطرقات، اليوم الثلاثاء، أن حالة شبكة العديد من الطرقات الوطنية والولائية صعبة وبطيئة. كما شهدت هذه الشبكات عدة تدخلات بسبب تراكم المياه جراء الأمطار المتساقطة بغزارة.

وأشار الرائد سمير بوشحيط، للنهار، أن الطرقات في العاصمة مغلقة، والحركة بطيئة بالطريق الوطني رقم 61 الرابط بين الجزائر وبومرداس. وسبب الشلل المروري راجع إلى ارتفاع منسوب المياه، على مستوى المنطقة الصناعية بلدية الرويبة.

كما دعا المكلف بالإعلام على مستوى مركز التنسيق المروري للدرك، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بالطريق الوطني رقم 5 في بومرداس. والرابط بين ولايتي تيزي وزو وبومرداس بالقرب محطة الخدمات اتجاه العاصمة بسبب تراكم المياه.

العديد من الطرقات في تيزي وزو مغلقة

أما ولاية تيزي وزو، فتشهد العديد منها شللا بسبب التقلبات الجوية التي تعرفها الولاية. كما يعرف رقم 12 الرابط بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة الصناعية ذراع بن خدة حركة صعبة.

ورقم 25 الرابط بين آيت يحي موسى وتيزي وزو، مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه وتراكم الأوحال. كما يشهد رقم 224 الرابط بين قرية سيباو ومركز بلدية سيدي نعمان تراكم الأوحال.

وتعرف الطرقات الولائية في تيزي وزو، شللا مروريا وتراك الأوحال وانجراف للتربة، هي الأخرى بسبب الأمطار الغزيرة. على غرار رقم 12أ، الرابط بين قرية زمولة ومركز بلدية سيدي نعمان ورقم 128 الرابط بين بوغني ومعاتقة.

إضافة إلى الطريق الولائي رقم 37 الرابط بين آيت يحي ميمون ووقنون على مستوى جسر تالة بلدية. ورقم 3 بين الطريق الوطني رقم 12أ بقرية ليتامة بلدية سيدي نعمان وقرية عطوش بسبب صعوبة السير لارتفاع منسوب المياه.

وبخصوص ولاية برج بوعريريج، فحذر الدرك الوطني، من ضباب كثيف بالطريق الوطني رقم 106 الرابط بين برج بوعريريج وبجاية. حيث نصحت السائقين بتخفيض السرعة قدر الإمكان كون الرؤية ضعيفة مع إشعال أضواء الضباب.

وفي ولاية البليدة، يشهد رقم 01 الرابط بين ولايتي البليدة والمدية، ببلدية الشفة، انجراف التربة. كما تعرف عين الدفلى، حركة بطيئة شرق غرب على مستوى بلدية عين السلطان اتجاه وهران، بسبب حادث مرور.

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