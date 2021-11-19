الأمطار تقطع الطريق الوطني رقم 50 الذي يربط بين تندوف وبشار

سببت تساقط الأمطار ليلة البارحة واليوم ، بقطع الطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولاية تندوف وبشار.

وبالضبط على مستوى وادي الخرب الذي يبعد عن مقر ولاية تندوف 240 كم.

وأدى سيلان هذا الوادي إلى انحراف 3 شاحنات، تتمثل في شاحنة من “شاكمان” و”سوناكوم k 120″ و “ازيزي”، أين حاولت قطع الوادي مما أدى إلى انحرافها.

هذا وتدخلت وحدات الحماية المدنية والدرك الوطني في عين المكان.

للإشارة مازال الطريق الوطني رقم 50 إلى حد الآن مقطوع أمام حركة السير .