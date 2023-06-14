الأمطار والسيول الجارفة تغلق الطرقات عبر 5 ولايات

تسببت الأمطار المتساقطة بغزارة طيلة ليلة البارحة في ارتفاع منسوب المياه. مما أدى إلى غلق العديد من الطرقات والمحاور الرئيسية في الولايات الشرقية للوطن.

وحسبما أفادت به صفحة طريقي، التابعة لمصالح الدرك الوطني، فإن الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه تسببت في ولاية ميلة. بغلق الطريق الإجتنابي الرابط بين الطريق الوطني رقم 05 والطريق الوطني رقم 100 المؤدي إلى مشتة القنطرة. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي شلغوم العيد والتلاغمة. ناهيك عن الطريق الوطني رقم 05 أ في شطره الرابط بين بلديتي وادي العثمانية ووادي سقان.

أما بولاية قالمة، فيعرف الطريق الوطني رقم 102 على مستوى بلدية تاملوكة صعوبة في السير بسبب إرتفاع منسوب المياه. و بولاية أم البواقي، الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين بلديتي عين كرشة وعين فكرون ولاية ام البواقي مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وفي ولاية سوق أهراس، تسببت الأمطار في غلق الطريق الوطني رقم 80 في شطره الرابط بين ولايتي سوق أهراس و أم البواقي على مستوى بلدية بئر بوحوش بسبب إرتفاع منسوب المياه. وفي ولاية باتنة هناك صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 15 على مستوى بلدية باتنة بسبب الأوحال نتيجة إرتفاع منسوب المياه.

من جهتها دعت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر. و عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

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