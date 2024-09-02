الأمطار والسيول تغلق الطرقات في هذه الولايات

تسببت الأمطار الغزيرة في غلق العديد من الطرقات والمحاور بالولايات الشرقية والوسطى وحتى بالجنوب.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فقد تسببت الأمطار بولاية برج بوعريريج في غلق الطريق بسبب إرتفاع منسوب المياه بالطريق الولائي رقم 44 في شطره الرابط بين بلديتي حسناوة و الجعافرة. بالضبط على مستوى قرية درارجة بلدية أولاد دحمان.

وفي ولاية تمنراست طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 55 أ الرابط بين قرية سيلات وبلدية أبلسة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

أما بولاية سكيكدة، فدعت مصالح الدرك إلى توخي الحيطة والحذر على مستوى الطريق الوطني رقم 03. بالضبط على مستوى بلدية عين بوزيان بسبب تساقط الأمطار و هبوب رياح قوية أدى إلى تساقط بعض الأشجار المحاذية للطريق.

وفي ولاية البويرة تساقطت أمطار رعدية غزيرة تسببت في بعض الخسائر المادية على مستوى بلدية برج اخريص.