الأمطار تغلق عدد من الطرقات بالعاصمة  

تسببت الامطار الطوفانية المتساقطة منذ ظهر اليوم على عدة مناطق في العاصمة بغلق عدد من الطرقات والمسالك. مما أدى إلى إضطراب في حركة سير المركبات وإزدحام مروري كبير بمدتخل العاصمة.

وحسب مصالح الدرك الوطني الأمطار تسببت في غلق الطريق بين اسطاوالي وعين البنيان باتجاه الطريق السريع الرابط بين زرالدة وبن عكنون. وهذا بسبب ارتفاع منسوب المياه ما ادى غلى تعطل حركة سير المركبات .

كما ادى ارتفاع منسوب المياه إلى غلق الطريق الوطني رقم 36 بأولاد فايت على مستوى الممر السفلي المحاذي لدار الأوبرا.

في حين يتواجد أعوان من الدرك الوطني بالموقع لتحويل المركبات نحو وجهات أخرى وتسهيل حركة المرور. كما دعت ذات ىالمصالح مستعملي المركبات إلى إستعمال طريق الكثبان بالشراقة لتفادي الازدحام المروري.