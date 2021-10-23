مخلفات الأمطار: هذه هي الطرق المغلقة

نشرت خلية الإعلام التابعة لمصالح الدرك الوطني على الفيسبوك عبر صفحتها “طريقي” الطرق المغلقة بعد الأمطار التي شهدتها مناطق واسعة وسط وغرب البلاد. حيث حوّلت مياه السيول، الطرقات والشوارع، إلى برك وبحيرات.

وأوضحت ذات المصالح أن العديد من الطرق مغلقة عبر 3 ولايات تم تحديدها وهي:

ولاية الجزائر

الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين بلديتي بابا حسن وأولاد فايت بالضبط على مستوى نفق أولاد فايت مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. كما تسبب إرتفاع منسوب المياه في غلق الطريق الوطني رقم 38 الرابط بين بلديتي جسر قسنطينة والحراش، بالضبط بمحاذاة حائط السكة الحديدية بلدية جسر قسنطينة. بالإضافة إلى غلق الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين بلديتي سطاوالي وعين البنيان، بالضبط على مستوى نفق نادي الصنوبر.

أما بالنسبة لولاية بجاية

إنجراف التربة يتسبب في غلق الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، بالضبط على مستوى كل من قريتي الرباط و فروج بلديت بني كسيلة.

وبخصوص ولاية تيزي وزو

الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين بلديتي تيزي وزو وبني دوالة، بالضبط مستوى محطة نقل المسافرين بني دوالة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

بينما ولاية البليدة

الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين بلديتي الشفة (البليدة) والحمدانية (المدية) بالضبط بمدخل النفق الأول بمحاذاة فندق القردة بالشفة مغلق بسبب سقوط صخرة بالطريق. بينما الطريق الوطني رقم 8 في الشطر الرابط بين مدينة الأربعاء (البليدة) ومدينة تابلاط (المدية) بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب تساقط الحجارة.

ودعت ذات المصالح مستعملي المركبات والطرقات إلى اخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة