الأملاك الوقفية.. إحصاء أكثر 11 ألف ملك في الجزائر سنة 2020

مكّنت عملية التسوية القانونية، لملف الأملاك الوقفية بالجزائر، خلال سنة 2020 من تسجيل زيادة في عدد الأوقاف بـ165 ملك.

وبهذا الرقم يفوق عدد الأملاك الوقفية على المستوى الوطني 11.700 ملك، حسبما ورد في حصيلة نشاطات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وتعمل الوزارة على ترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض الاستفادة من الصيغتين المشار اليهما لأجل المساهمة بتدعيم التماسك الاجتماعي.

وفي ذات السياق، يتم متابعة التسوية القانونية للأملاك الوقفية الخاصة بالمقابر المسيحية التي تم إخلاؤها من الرفات.

وتم خلال سنة 2020 تسوية وضعية 21 مقبرة من أصل 252 مقبرة على المستوى الوطني.

وعملت ذات الهيئة الوزارية على استغلال الأموال الوقفية المودعة في الصندوق المركزي للأوقاف من أجل توظيفها بشكل افضل.