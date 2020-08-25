الأمم المتحدة: أزيد من 10 آلاف “داعشي” لا يزالون في العراق وسوريا

كشفت منظمة الأمم المتحدة بأن أزيد من 10 آلاف مسلح تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي لا يزالون ينشطون في الأراضي العراقية والسورية.

وأوضح نائب الأمين العام للأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، بأن الحسابات المتوفرة تفيد بنشاط أكثر من 10 آلاف “داعشي” في العراق وسوريا.

مضيفا بأن أفراد هذا التنظيم الإرهابي يتنقلون ضمن خلايا صغيرة بين البلدين، وهذا ما يفسّر تزايد الهجمات هذا العام مقارنة بالعام الفارط.

ووفق موقع “روسيا اليوم”، فإن التنظيم الإرهابي خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا، فيما أكدت السلطات العراقية في ديسمبر 2017 استعادة أراضي البلاد من قبضة “داعش” بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات.