الأمم المتحدة: اجتياح رفح قد يتسبب بمذبحة للمدنيين وضربة هائلة لعملية الإغاثة في غزة 

حذرت منظمات دولية من اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني، مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اين يتواجد فيها نحو 1.4 مليون نازح،

أين أشارت الى أن ذلك قد يتسبب في مذبحة للمدنيين، وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع غزة بأكمله.

وصرح متحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، إن أي توغل صهيوني لرفح سيعرض أرواح مئات الآلاف من سكان غزة للخطر، وسيكون ضربة هائلة للعمليات الإنسانية في القطاع بأكمله.

وأضاف: “قد تكون مذبحة للمدنيين وضربة هائلة لعملية الإغاثة الإنسانية في القطاع بأسره، لأنها تدار بشكل رئيسي من رفح”.

كما اوضح إلى أن عمليات الإغاثة التي تخرج من رفح تشمل عيادات طبية ونقاطا لتوزيع الغذاء، ومنها مراكز للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

من جانبة، عبر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية عن قلقه من أي عملية عسكرية صهيونية في رفح.

وقال إنها ستؤدي إلى غلق المعبر المستخدم لدخول إمدادات طبية إلى قطاع غزة.

كما كشف ذات المتحدث، أن المنظمة أعدت خطة طوارئ في حالة حدوث توغل الإحتلال في رفح، لكنه أوضح أنها لن تكون كافية لمنع حدوث ارتفاع كبير في عدد القتلى.