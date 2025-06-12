الأمم المتحدة: التصويت بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب بوقف “فوري” و”غير مشروط” و”دائم” للعدوان الصـهـيوني على غزة.

وصوّت بالأغلبية الساحقة 149 عضوا من أصل 193 دولة في الجمعية العامة لصالح مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.

بينما صوتت 12 دولة ضدّ وقف إطلاق النار في غزة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت على هذا القرار.

ويندّد هذا القرار باستخدام سياسة التجويع كسلاح، ويدعو إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد القرار أن استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وخصوصا لاتفاقيات جنيف.

ويعَدُّ القرار رسالة قوية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضد الاعتداءات الصارخة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين.

وأكدت الدول الأعضاء التي صوتت لصالح القرار أن الحصار المفروض على غزة خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة طالت أكثر من 2.3 ملايين فلسطيني.