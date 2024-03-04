الأمم المتحدة: الجمعية العامة تعقد جلسة لمناقشة “الفيتو” الأمريكي ضدّ مشروع قرار الجزائر

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين, جلسة رسمية تخصص لمناقشة حق النقض “الفيتو” الأمريكي على مشروع القرار المقدم من قبل الجزائر والذي يدعو لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استعملت, يوم 20 فيفري 2024, حق النقض ضد إصدار قرار من مجلس الأمن متعلق بالوضع بفلسطين.

وتأتي هذه الجلسة تطبيقا لقرار الجمعية العامة 76/262 المعنون ” تكليف دائم بعقد مناقشة للجمعية العامة عندما يتم استخدام حق النقض في مجلس الأمن” والذي ينص على “أن يعقد رئيس الجمعية العامة جلسة رسمية للجمعية العامة في غضون 10 أيام عمل من قيام عضو دائم واحد أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باستخدام حق النقض, لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي اسـتخدم فيها حق النقض”.