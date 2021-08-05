الأمم المتحدة: العالم بحاجة لـ 11 مليار جرعة لقاح لإنهاء المرحلة الحادة للوباء

قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة إن نحتاج إلى أكثر من 11 مليار جرعة لتطعيم 70% من سكان العالم. وهي عتبة رئيسية لإنهاء المرحلة الحادة من هذا الوباء. وسيتطلب هذا أكبر جهد للصحة العامة في التاريخ.

وجاء ذلك خلال رسالته إلى المنتدى الدولي بشأن التعاون حول لقاح كوفيد-19. وأوضح غوتيرش أن وباء كوفيد- 19 يواصل تدمير عالمنا، حيث أودى بحياة أكثر من 4 ملايين شخص. لافتا إلى أنه يقدم التطور السريع الملحوظ للقاحات كوفيد-19 أملاً عظيماً. لكن يجب أن تصل هذه اللقاحات إلى الجميع في كل مكان بأسرع ما يمكن. مرحبا بالاتفاقيات التي وقعتها Sinopharm و SinovacمعCOVAX. والتي تفتح الإمدادات المحتملة لأكثر من 500 مليون جرعة.

وأضاف جوتيريش “يعد هذا الاجتماع الأول للمنتدى الدولي حول التعاون في مجال لقاحات كوفيد-19. فرصة حاسمة للجمع بين البلدان التي لديها قدرات إنتاج لقاحات وشركات الأدوية والمصنعين لتعزيز التعاون العالمي بشأن اللقاحات”.

وقدم غوتيريش الشكر لحكومة الصين على قيادتها لمعالجة مسألة الوصول العادل للقاحات للبلدان النامية. مؤكدا هي القضية الأكثر إلحاحًا في عصرنا.