الأمم المتحدة: اللاجئون يواجهون العنصرية على حدود أوكرانيا

أقرت الأمم المتحدة، بتعرض بعض اللاجئين غير الأوروبيين للعنصرية أثناء محاولتهم الفرار إلى بر الأمان على حدود أوكرانيا.

وحسب صحيفة “الإندبندنت”، فإن المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اعترف في بيان صدر اليوم الثلاثاء بتعرض بعض اللاجئين للعنصرية.

وتحدثت العديد من التقارير، عن تعرض أفراد من إفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط للعنصرية حيث تم منعهم من عبور الحدود وأعطيت الأولوية للأوكرانيين.

وقال أفارقة فارون من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، إنهم واجهوا عنصرية وتمييزا على الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

كما قال بعض الأفارقة إن المسؤولين يقومون بمنعهم من عبور الحدود لأيام. على الرغم من البرد وعدم وجود طعام أو إمدادات أخرى، ويتركون اللاجئين من أصحاب البشرة البيضاء يدخلون.

كما أثارت بعض الفيديوهات التي تم نشرها غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. حيث ظهر في أحد الفيديوهات بوضوح مركبة حرس حدود أوكرانية.

ويدرس الآلاف من الطلاب الأفارقة في أوكرانيا، ومعظمهم من نيجيريا وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والصومال ودول أخرى. حيث تجذبهم معايير التعليم المرتفعة وانخفاض التكاليف.

وطلب وزير الخارجية النيجيري جيفري أنياما من نظيره الأوكراني توضيح الوضع.

وقال إنه “أعرب عن قلقه بشأن أخبار قيام قوات الحدود الأوكرانية بعرقلة خروج الطلبة النيجيريين”.

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