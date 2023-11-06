الأمم المتحدة: المئات يواجهون الموت بسبب انهيار القطاع الصحي

واوضحت، إلى أن المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة حتى الآن غير كافية.

طكا دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أطراف النزاع إلى وقف الأعمال المخالفة للقانون الإنساني الدولي.