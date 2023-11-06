الأمم المتحدة: المئات يواجهون الموت بسبب انهيار القطاع الصحي
بقلم ط.خير الدين
أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن حصار غزة وقطع الإمداد عن المدنيين يرقى لمستوى العقاب الجماعي.
وتابعت المتحدثة الأممية أن الضربات غير المتناسبة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، مشيرة الى أن المئات يواجهون الموت بسبب انهيار القطاع الصحي ونفاد الوقود.
واوضحت، إلى أن المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة حتى الآن غير كافية.
طكا دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أطراف النزاع إلى وقف الأعمال المخالفة للقانون الإنساني الدولي.
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