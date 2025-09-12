الأمم المتحدة: المصادقة على “إعلان نيويورك” لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، على مشروع قرار يدعم إعلان نيويورك حول تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وصوّتت الجمعية على “إعلان نيويورك” بشأن إقامة الدولة الفلسطينية بأغلبية 142 صوتاً، مقابل 10 أصوات معارضة، و12 امتناعاً عن التصويت.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين في 22 سبتمبر الجاري.