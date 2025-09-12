الأمم المتحدة: المصادقة على “إعلان نيويورك” لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
بقلم م. فيصل
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، على مشروع قرار يدعم إعلان نيويورك حول تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وصوّتت الجمعية على “إعلان نيويورك” بشأن إقامة الدولة الفلسطينية بأغلبية 142 صوتاً، مقابل 10 أصوات معارضة، و12 امتناعاً عن التصويت.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين في 22 سبتمبر الجاري.
#BREAKING
UN General Assembly ADOPTS resolution endorsing the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution
Voting result
In favor: 142
Against: 10
Abstain: 12 pic.twitter.com/38ilC20OYL
— UN News (@UN_News_Centre) September 12, 2025
