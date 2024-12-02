الأمم المتحدة: الوضع في غزة “مُروع”

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، الوضع في غزة، بالكارثي.

وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة حول إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، إن “الوضع في غزة مروع وكارثي”.

كما كشف أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم.

وقال غوتيريش، في الكلمة التي ألقتها مساعدته، إن “كارثة غزة ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء. يجب أن يتوقف الكابوس. لا يمكن أن نواصل غض الطرف. حان الوقت للتحرك”.

وأضاف غوتيريش إن قطاع غزة يضم “أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان”.

وقال غوتيريش “يخسر العديدون أطرافا ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج حتى”.

وأضاف غوتيريش: “ما نشهده قد يكون واحدة من أخطر الجرائم الدولية”.