الأمم المتحدة تؤكد دعمها للجزائر وتعزيز التعاون المشترك

أكدت سعادة السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أماساري سافينا كلوديا، أنه يوجد مخطط إطار للتعاون لتنفيذه مع الجزائر والذي شُرع العمل فيه منذ عام 2023 وسيستمر تطبيقه حتى عام 2027.

وأوضحت السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر في تصريح صحفي، عقب تقديم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنها تشرفت بتقيم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرة انها عبرت له عن امتنانها العميق وللسلطات الجزائرية أيضا على حفاوة الاستقبال الذي حُظيت به.

وقالت ذات المتحدثة أنها عبّرت لرئيس الجمهورية عن سعادتها بتعيينها منسقة مقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالجزائر.

وأضافت “هذا البلد الغني جدا بثرائه التاريخي والجغرافي والثقافي أيضا، كما أنني لمست بنفسي طيبة الشعب. وأنا طبعا سعيدة جدا لوجودي هنا اليوم لأشرع في عهدتي التي ستدوم 5 سنوات”.

وبخصوص تعيينها أكدت ذات المتحدثة أنها عينت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وهذا شرف كبير وامتياز كبير أن أخدم الأمم المتحدة في هذا البلد الجميل، تضيف أماساري سافينا كلوديا.

كما عبرت سعادة السفيرة بوجودها بالجزائر، قائلة “ما يسعدني هو أن الجزائر بلد لا طال ما تمسك بالتعددية. ومن ثم دعمه للمنظمات المتعددة الأطراف للأمم المتحدة لذلك أعتقد أنني في المكان الصحيح”.

السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر: نحن في خدمة الجزائر

وأردفت بالقول “وفي الأحوال لدينا مخطط إطار للتعاون، حيث شُرع العمل فيه منذ عام 2023 والذي سيستمر تطبيقه حتى عام 2027. ومخطط التعاون هذا بين الأمم المتحدة والجزائر يوجه كل الأعمال التي تقوم بها مجموعة الكيانات التابعة للأمم المتحدة”.

وتابعت “هذه الأعمال المتوافقة تماما مع أولويات الدولة نحن في خدمة الجزائر، ونعمل خاصة مع الحكومة. لا سيما بما يساهم في ازدهار البلاد طبعا”.

وفي ختام كلمتها قالت السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر “لقد قمنا سابقا بعمل كبير. وأنا هنا طبعا موجودة في خدمتكم لمواصلة العمل معا ولتسريع التقدم نحن أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أجندة 2030 التي توحّدنا جميعا.

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