الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية

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الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية
بقلم أسماء.ع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيراس، على ضرورة مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد الحلول الجذرية لمكافحتها.

ونقل نور الدين بدوي، في منشور، عبر الفايسبوك، قول غوتيراس، “إن مكافحة الهجرة غير الرشعي يكون في إطار التضامن والتعاون الدولي ومجابهة الرهانات المستقبلية”.

وتتمثل هذه الرهانات في إشكالية التنمية واستقرار المواطنين في مناطقهم وبلدانهم الأصلية.

ويشارك، وزير الداخلية، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بأشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، في مراكش.


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