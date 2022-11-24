الأمم المتحدة تثمن تطور الجزائر في مكافحة العنف ضد المرأة

ثمنت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، فايزة بن دريس، التقدم الذي أحرزته الجزائر في مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز القائمين على نوع الجنس.

معتبرة أن “القانون الجزائري ذي الصلة من بين الأكثر تقدما على المستوى العربي”.

وأشارت بن دريس إلى أن “الجزائر أحرزت تقدما سياسيا واقتصاديا وقانونيا كبيرا لصالح النساء والفتيات. غير أن التحديات لا تزال موجودة بينها مواصلة الجهود لتحسين ظروف النساء الأكثر ضعفا”.

ومن جهتها، أكدت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، حرص الدولة على وضع كل الآليات لحماية المرأة وترقية مكانتها في المجتمع.

ودعت الوزيرة، في كلمة لها خلال إشرافها على إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى ضرورة توعية النساء بآليات الحماية وتحسيس المجتمع بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة.

كما أوضحت كريكو أن “الدولة عملت من خلال البرامج الوطنية على ترقية مكانة المرأة في المجتمع. وتمكينها من حقوقها ووضع آليات للحماية والتكفل بتلك المتواجدة في وضع اجتماعي صعب”.

وأضافت أن هذا المسعى تعزز سنة 2020 وبتعليمات من رئيس الجمهورية بـ”دسترة حماية المرأة في المادة 40 من دستور 2020″.

وجددت الدولة التزامها بحماية المرأة من كافة أشكال العنف في كل الأماكن والظروف. وضمنت استفادة الضحايا من الخدمات التكفلية والمساعدة القضائية.

وذكرت الوزيرة بما تقوم به “الخلايا الجوارية للتضامن البالغ عددها 276 خلية عبر التراب الوطني لرصد انشغالات النساء والعائلات لاسيما القاطنات منهن في المناطق النائية”.

مؤكدة حرص قطاعها على تكثيف الجانب الوقائي والعمل التوعوي بهدف القضاء على العنف بجميع أشكاله.