الأمم المتحدة تثني على الجزائر

أثنت منظمة الأمم المتحدة، على الجزائر جراء إلتزامها بترقية السلم والتنمية المستدامة وكذا مساهمتها في حل النزاعات بالطرق السلمية.

وقال وزير الخارجية عبد القادر مساهل تغريدة له: “الأمم المتحدة تحي الجزائر على إلتزامها بترقية السلم والتنمية المستدامة وكذا مساهمتها في حل النزاعات بالطرق السلمية”.

بالإضافة إلى”تمَكنِها من تحقيق جل أهداف الألفية للتنمية المستدامة قبل الموعد المحدد لذالك”.

وجاءت هذه التغريدة بعد تمثيل عبد القادر مساهل وزير الخارجية للجزائر في هيئة الأمم، عقب الإحتفال في يومها.