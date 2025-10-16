الأمم المتحدة تُجدّد تأكيدها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال

اعتمدت لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارًا يؤكد من جديد على المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية.

وشدّد القرار على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. تنفيذًا لأحكام إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

ويعَدُّ هذا القرار تأكيدًا متجدّدًا على الموقف الثابت للأمم المتحدة من قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار.