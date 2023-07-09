الأمم المتحدة تحذر السودان من حرب أهلية واسعة النطاق

حذرت الأمم المتحدة من أن السودان على وشك مواجهة “حرب أهلية واسعة النطاق”، من الممكن أن تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وجاء ذلك، في أعقاب غارة جوية على منطقة سكنية قُتل فيها أكثر من 20 مدنيا.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان رسمي، إن الأخير أدان الضربة الجوية في أم درمان.

وأضاف أن غوتيريش يؤكد أنه “لا يزال يشعر بقلق عميق من أن الحرب الدائرة بين القوات المسلحة. قد تدفع السودان إلى حافة حرب أهلية واسعة النطاق. مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها”.

وتابع: “هناك تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وهو أمر خطير ومقلق”.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، أن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء ضربة جوية نفذها الجيش السوداني على “دار السلام” في غرب “سوق ليبيا”، في مدينة أم درمان في وقت مبكر من الصباح.