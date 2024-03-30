الأمم المتحدة تحذر من تبعات القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة

حذرت الأمم المتحدة الجمعة, من تبعات القيود المفروضة على دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة , “ما تسبب في إضعاف قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة”.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ -في تقرير عن الوضع في غزة -,بأنه “منذ 1 مارس الجاري ,منع الكيان الصهيوني 30 في المائة من بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة, و10 في المائة من البعثات إلى جنوب القطاع ,من الوصول”.

ونبه إلى أن الحصار المفروض على غزة, بما في ذلك المعابر المغلقة وانعدام المياه والكهرباء, “من الأسباب الرئيسية للكارثة الإنسانية في غزة”,لافتا إلى أنه إلى جانب العمليات البرية والجوية الصهيونية المكثفة ,”أدى الحصار إلى إضعاف قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على ضمان وجود سلسلة إمداد موثوقة يمكن التنبؤ بها لتوصيل آمن للمساعدات الإنسانية للمحتاجين”.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ بأن القصف الصهيوني مكثف ,والعمليات البرية مازالت متواصلة ,فضلا عن القتال العنيف في معظم أنحاء قطاع غزة, ما تسبب في وقوع المزيد من الضحايا المدنيين والتهجير, وتدمير المنازل, وغيرها من البنية التحتية المدنية”.

و يواصل الكيان الصهيوني عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة لليوم الـ 175 على التوالي, حيث واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة,مستهدفة منازل وتجمعات النازحين والشوارع ,ما خلف 32623 شهيدا و75092 مصابا, حسب حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة.