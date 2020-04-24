الأمم المتحدة تدرس تخصيص مساعدات مالية لمخيمات اللاجئين الصحراويين

رفعت منظمات تابعة للأمم المتحدة وأخرى دولية تقريرا يتضمن استراتجية للإستجابة للإحتياجات الصحية بمخيمات اللاجئيين الصحراويين.

وكشفت المنظمات، في تقريرها الذي نقلته وسائل إعلام صحراوية، أن الاستراتيجية تتطلب تخصيص موارد مالية عاجلة تقدر ب15 مليون دولا أمريكي.

وأضاف التقرير أن المساعدات المقترحة من شأنها ان تغطي دعم الانشطة الملحة خلال الاشهر المقبلة، سيما توفير معدات المراقبة والكشف وتوفير مواد النظافة ومعدات التطهير .

فضلا عن تجهيز المستشفيات وتوفير المواد الغذائية الاساسية ودعم حمالات التحسيس ومواكبة الجهود المتعلقة بالتعليم عن بعد بالنسبة للتلاميذ.