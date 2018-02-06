الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال في سوريا لمدة شهر

دعا ممثلو الأمم المتحدة في سوريا، الثلاثاء، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا لمدة شهر على الأقل.

للسماح بإيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين.

وناشد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلو منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا في بيان مشترك.

إلى “وقف فوري للأعمال العدائية لمدة شهر كامل على الأقل في جميع أنحاء البلاد للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية”.

وكذا إجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى”.

وحذرت الأمم المتحدة “من العواقب الوخيمة المترتبة على تفاقم الأزمة الإنسانية في أنحاء عدة من البلاد”.

مشيرة إلى أن الخطة التي تقضي بإيصال المساعدات إلى بعض المناطق تبقى “معطلة بسبب القيود المفروضة على الوصول.

أو عدم التوافق بشأن المناطق أو المساعدات أو عدد المستفيدين”.