الأمم المتحدة تدعو الكيان الصهيوني لتسريع انسحابه من لبنان

طالبت الأمم المتحدة، القوات الصهيونية، بتسريع انسحابها من المناطق الجنوبية للبنان.

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، استمرار عمليات التوغل الصهيونية شمال الخط الأزرق الذي يفصل بين الجانبين.

وحث نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي على ضرورة استخدام الآلية التي تم إنشاؤها حديثا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان المعلن في 27 نوفمبر الماضي. وكذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما قال المسؤول الأممي إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم الدعم للنازحين والعائدين إلى مناطقهم في لبنان. بعد وقف إطلاق النار.

وبناءً على اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر الماضي تبقى نحو 24 يوما من مهلة الستين يوما التي يفترض أن تنسحب خلالها قوات الكيان الصهيوني إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان. مقابل انتشار قوات الجيش اللبناني والأمن اللبناني على طول الحدود.