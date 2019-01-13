الأمم المتحدة ترد على إفتراءات المغرب: لا أدلة على خرق البوليساريو للهدنة

وفي أول رد فعل رسمي من الأمم المتحدة على رسالتين وجههما المغرب إلى أمينها العام ومجلس الأمن الدولي بخصوص ما اسماه “انتهاكات” البوليساريو في المنطقة العازلة.

قالت المنظمة الدولية، اليوم الأحد، إن بعثتة المينورسو “لم تلحظ أي شيء يرقى إلى مستوى خرق الجبهة لاتفاقيات وقف إطلاق النار”.

وفي مؤتمر صحفي بنيويورك، نفى ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ما ورد في الرسالتين.

مشيرا إلى أن البعثة الأممية “كانت حاضرة في كلتا الحالتين المزعومتين من قبل المغرب، ولم تلحظ أي شيء مما يمكن أن يشكل انتهاكا بموجب نصوص الاتفاقيات المعمول بها”.

وقال دوجاريك ان المينورسو “تقوم بالإبلاغ في حالة حدوث أي خرق بالمنطقة يتم تحديدها على أساس أنها انتهاكات للاتفاقيات الجاري العمل بها مع أطراف النزاع؛ وذلك لاتخاذ إجراءات فورية”.