الأمم المتحدة تسحب موظفيها من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، أنها ستنقل بعض موظفيها في السودان إلى الخارج، وذلك بسبب الوضع الأمني في البلد.

وحسب “رويترز”، قال متحدث بإسم الأمم المتحدة، إن “بعض الموظفين سيبقون في السودان، للقيام بالمهام الحيوية.

وأضاف ذات المتحدث، أن “الموظفين الذين يتم نقلهم مدنيون، ولا أحد من الأفراد الذين يرتدون الزي الرسمي للأمم المتحدة سيغادر السودان”.

ولم يقدم المتحدث، أي معلومات حول عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم، أو المكان الذي سيذهبون إليه أو متى سيعودون.

وعرف السودان، أحداثا دامية، الإثنين الماضي، في الخرطوم، حين فض الجيش بالقوة اعتصاما أمام مقر المجلس العسكري، ما أدى إلى مقتل 108 متظاهر.

في حين أكدت فيه وزارة الصحة السودانية، أن عدد الضحايا لم يتجاوز الـ46 قتيلا.

للتذكير، تشمل أنشطة الأمم المتحدة في السودان، التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية، وعمليات حفظ السلام، وذلك منذ 2007.